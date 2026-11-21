Объект инфраструктуры поврежден в результате атаки дрона ВСУ на Белгород

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Инфраструктурный объект получил повреждение в Белгороде, пострадал один человек, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал на территории инфраструктурного объекта. Пострадал мирный житель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, травмами грудной клетки и живота бригада скорой транспортирует в городскую больницу Белгорода.

Ранее в субботу оперштаб сообщил, что два инфраструктурных и один социальный объект, а также жилые дома и автомобили получили повреждения при атаках с украинской стороны на Белгородскую область.