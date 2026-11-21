Три человека пострадали при столкновении семи машин под Екатеринбургом

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Три грузовика и четыре легковых автомобиля столкнулись в субботу под Екатеринбургом, три человека пострадали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

ДТП произошло на 79 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в Чкаловском районе Екатеринбурга.

"По уточненным данным, на данном участке произошло столкновение трех грузовых автомобилей и четырех легковых", - говорится в сообщении.

Три участника, в том числе двое детей, доставлены в лечебные учреждения для оказания помощи.

Движение транспорта на данном участке временно затруднено.