Мирный житель пострадал из-за удара дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина ранен в результате атак ВСУ на Белгородскую область; повреждения получили ЛЭП, несколько автомобилей и жилые дома, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В селе Берёзовка Борисовского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. В Борисовскую ЦРБ доставлен мужчина с травмами лица, рук, ног и переломом предплечья. После оказания помощи он будет переведен в областную клиническую больницу. Машина повреждена", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в Шебекинском округе в селе Сурково при взрыве дрона перебита линия электропередачи, а в селе Дмитриевка от взрыва FPV-дрона посечены фасад частного дома, автомобиль и повреждена линия электропередачи.

В городе Шебекино вследствие удара FPV-дрона посечены машина и остекление квартиры в многоквартирном доме. В результате атак еще нескольких дронов разбиты окна квартир двух многоквартирных домов, повреждены три автомобиля, входная группа и забор частного дома.

В селе Дмитриевка Ракитянского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, транспорт поврежден.

В городе Грайворон от удара FPV-дрона пробита кровля гаража. От атак еще нескольких дронов загорелись автомобиль и частный дом. Возгорания ликвидированы пожарным расчетом. В другом домовладении повреждены кровля и фасад, сообщили в оперштабе.