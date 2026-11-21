Минобороны РФ сообщило об ударе по сухогрузу в районе Одессы

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в субботу днем нанесли удар беспилотниками в Черном море по судну с грузом для украинской армии, заявило Минобороны РФ.

"В акватории Черного моря южнее города Одесса поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ", - сообщило министерство о пораженных целях.

Ранее в субботу Минобороны также сообщало об ударе БПЛА в районе Одессы по судну с грузом для украинской армии.