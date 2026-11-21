Ракета SpaceX отправила на орбиту новую группу американских разведывательных спутников Starshield

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 компании SpaceX в субботу вывела на орбиту очередную группу американских военных спутников в интересах Космических сил США, сообщил специализированный сайт Space Launch Now.

Сведения о полезной нагрузке миссии USSF-317 строго засекречены. По данным американских экспертов, речь идет о группе спутников системы Starshield, развертываемой на базе гражданской глобальной интернет-сети Starlink. Они предназначены для отслеживания целей, оптической и радиоэлектронной разведки, предупреждения о ракетных пусках и защищенной связи.

Запуск ракеты был осуществлен со стартового комплекса на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

По данным компании SpaceX, 24 ноября с помощью ракеты-носителя Falcon 9 также планируется вывести на орбиту миссию USSF-266. Это будет уже четвертый запуск таких спутников в текущем месяце. Количественный состав группировки Starshield американские военные не раскрывают. Эксперты оценивают ее в несколько сот спутников.