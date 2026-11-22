ВС РФ поразили в тыловых районах Украины объекты НПЗ, помещения подстанций, дата-центр "МКМ Телеком"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные поразили дронами "Герань" ряд объектов в тыловых районах Украины, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным министерства обороны, поражены объекты на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов, производственные помещения подстанций 330 и 110 кВ, серверные помещения центра обработки данных "МКМ Телеком".

Кроме того, на одном из железнодорожных перегонов поражен локомотив, использовавшийся в интересах обеспечения подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны.

В ведомстве заявили, что удары нанесены "в целях нарушения логистических и коммуникационных возможностей вооруженных формирований ВСУ, а также поражения их стратегических объектов".