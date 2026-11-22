Минобороны РФ заявило об ударе по сухогрузу в Черном море

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в воскресенье нанесли удар беспилотниками по связанному с ВСУ сухогрузу в Черном море, сообщило Минобороны России.

"В акватории Черного моря юго-западнее города Николаев поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ", - заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщало, что российские военные в ночь на воскресенье нанесли удары по сухогрузу с грузом для украинской армии в районе Одессы.