Водитель погиб при атаке БПЛА на автомобиль в Брянской области

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Гражданский автомобиль атакован беспилотником в селе Гриневочка Погарского района Брянской области, погиб мужчина, сообщили региональные власти в воскресенье.

"В с. Гриневочка Погарского района дрон-камикадзе атаковал двигавшийся по улице гражданский автомобиль. К большому горю, погиб 50-летний водитель", - написал губернатор Брянской области Егор Ковальчук в своем канале в Max.

Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.