Предприятие и объекты инфраструктуры повреждены БПЛА в Белгороде и области

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Ряд объектов инфраструктуры и предприятие получили повреждения в результате атаки беспилотников в Белгороде и двух округах области, сообщил оперативный штаб региона в понедельник.

В частности, в Белгороде один объект транспортной инфраструктуры был поврежден накануне, второй - минувшей ночью.

В Белгородском округе в воскресенье в поселке Майский пострадало предприятие, в поселке Комсомольский - линия электропередачи. В поселке Октябрьский в ночь на понедельник из-за атак FPV-дронов повреждены объект инфраструктуры.

Также два объекта инфраструктуры повреждены в городе Грайворон и в селе Гора-Подол Грайворонского округа.