ФСБ сообщила о задержании в Крыму россиянина за передачу информации Киеву

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Крыму гражданина России, который по заданию украинской спецслужбы передал информацию о нахождении на полуострове бывшего сотрудника МГБ ДНР.

"Установлено, что злоумышленник посредством иностранного интернет-мессенджера инициативно установил конфиденциальные отношения с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины для сбора информации с целью нанесения ущерба безопасности Российской Федерации", - объявид в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный передал сведения о местонахождении на территории полуострова бывшего сотрудника Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики и адрес его проживания для организации покушения .

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) УК России. "Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ.