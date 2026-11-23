В Белгородской области при взрыве дрона пострадали трое

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В поселке Борисовка Борисовского округа при взрыве дрона пострадали трое, сообщил оперштаб Белгородской области.

Один мужчина с открытым переломом предплечья и множественными осколочными ранениям ног был доставлен в Борисовскую ЦРБ. Еще двоих мужчин с осколочными ранениями мягких тканей головы и плеча доставят в Белгород на лечение.

В Шебекине при взрыве FPV-дрона в двух частных домах посекло окна, крыши и заборы. Второй дрон сдетонировал по парковке — повреждены два автомобиля, один из них горел. В селе Купино Шебекинского округа от ударов FPV-дронов получили повреждения грузовой и легковой автомобили.

В Грайвороне в результате атаки FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.

В Белгородском округе в Новой Нелидовке беспилотник сжег автомобиль. Второй FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома — разбиты окна, кровля, забор и автомобиль. В поселке Октябрьский от атаки FPV-дрона загорелась машина.

В Новооскольском округе в селе Великомихайловка беспилотник нанес удар по коммерческому объекту — повреждены фасад и остекление.