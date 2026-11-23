Минобороны РФ сообщило об активных наступательных действиях группировки "Центр"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило в понедельник, что группировка войск "Центр" ведет активные наступательные действия, группировка "Восток" продвигается в глубину обороны украинской армии.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных наступательных действий. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Райское, Викторовка, Михайловка, Новопавловка, Сергеевка, Каменка и Очеретино Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за сутки потери украинских сил здесь составили до 340 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, артиллерийское орудие, десять автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Маяк, Тихое Днепропетровской области, Веселое и Одаровка Запорожской области", - сообщили в российском военном ведомстве.