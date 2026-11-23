Продолжается тушение пожара на Новошахтинском НПЗ после атаки, пострадавших нет

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Продолжается тушение пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (АО "НЗНП") после атаки БПЛА и ракет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в Max.

"Продолжается ликвидация последствий массированной ракетно-дроновой атаки на Новошахтинский завод нефтепродуктов. Погибших и пострадавших нет", - написал Слюсарь.

По его словам, к тушению пожара привлечены необходимые силы и средства.

Как сообщалось, НЗНП в Ростовской области приостановил деятельность из-за атаки БПЛА.

Более 80 БПЛА уничтожены и подавлены в городе Каменске-Шахтинском и восьми районах области - Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском и Усть-Донецком.

В Красносулинском районе в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание. Экстренные службы работают на месте происшествия.