Лавров обсудил с послами стран АСЕАН усилия по запуску новых треков взаимодействия

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Сергей Лавров провел в понедельник встречу с аккредитованными в Москве послами стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), стороны намерены запустить новые форматы сотрудничества, сообщили в МИД РФ.

"Выражен обоюдный настрой на активизацию усилий по запуску новых треков взаимодействия", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что министр и послы откровенно поговорили о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и положении дел в асеаноцентричных форматах, включая Восточноазиатский саммит, региональный форум АСЕАН по безопасности и совещание министров обороны государств-членов АСЕАН с партнерами по диалогу.

"Отмечена необходимость сохранения основополагающих для этих площадок принципов равноправия и консенсуса, нацеленности на прикладную кооперацию в интересах укрепления региональной архитектуры безопасности и сотрудничества", - добавили в МИД России.