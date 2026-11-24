Разлив топлива произошел после ДТП с бензовозом в Кемеровской области

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Грузовой автомобиль, перевозивший топливо, опрокинулся в Прокопьевске Кемеровской области, прокуратура региона организовала проверку, сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства.

"53-летний водитель грузового автомобиля DAF не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате аварии произошел разлив дизельного топлива, водитель автомобиля получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и природоохранного законодательства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, сотрудники ведомства завершили перекачку топлива и эвакуировали поврежденный бензовоз.

"Запланирован выезд лаборатории Росприроднадзора. По результатам заключения Росприроднадзора будет проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и дальнейшие работы по сбору, снятию и вывозу грунта с места разлива нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Как в свою очередь сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу, движение на участке по улице Соколовской, где произошло опрокидывание, полностью восстановлено.