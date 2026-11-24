Пожар на месте взрыва газа в алтайском райцентре локализован

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные в райцентре Кулунда в Алтайском крае локализовали возгорание на месте взрыва газа в жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Тушение возникшего пожара продолжается, огонь локализован на площади около 60 квадратов", - сказано в сообщении.

На месте взрыва газа в пятиэтажном доме по ул. Механизаторская работает группировка сил и средств МЧС. По предварительной информации, произошло обрушение на четвёртом и пятом этажах второго подъезда, возник пожар. Работниками краевой пожарно-спасательной части из дома выведено пять человек, ещё восемь человек эвакуировались самостоятельно.

В готовности два пункта временного размещения для нуждающихся в эвакуации вместимостью 300 человек.