Экстренные службы на Алтае ищут еще одну жительницу дома после взрыва газа

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в Алтайском крае во взаимодействии со следователями СК и экстренными службами устанавливает местонахождение одной жительницы пострадавшего от взрыва газа дома в райцентре Кулунда, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"По состоянию на 13:00 (09:00 по Москве - ИФ) ее местонахождение не известно", - говорится в сообщении.

Из 137 жильцов, проживающих в 60-квартирном доме, пунктами временного размещения воспользовались три человека. В ПВР развернут медицинский пункт для оказания помощи, в том числе и психологической.

В райцентр прибывает техника для разбора завалов.

Как сообщалось, утром во вторник в многоквартирном доме по улице Механизаторская в селе Кулунда произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Погиб один человек. Пожарные локализовали возгорание на площади 60 кв. метров. К настоящему времени открытое горение ликвидировано.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).