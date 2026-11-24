ВС рекомендовал судам учитывать конвенции ООН и стандарты ФАТФ в делах об отмывании

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд России внес изменения в постановление Пленума от 2015 года, указав судам на необходимость принимать по внимание конвенцию ООН при рассмотрении дел о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

"В целях повышения эффективности мер по предупреждению легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, принимаются во внимание положения конвенций Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, против транснациональной организованной преступности, против коррупции, а также стандарты в области противодействия отмыванию денег Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)", - говорится в постановлении Пленума ВС. Пленум провел заседание 24 ноября под председательством Игоря Краснова.

В документе также обращается внимание судов, что под денежными средствами понимаются наличные денежные средства РФ или в иностранной валюте, безналичные, в том числе цифровые рубли, электронные денежные средства. Под иным имуществом - движимое и недвижимое имущество, документарные ценные бумаги, имущественные права, цифровые финансовые активы, цифровая валюта, а также имущество, полученное в результате преобразования имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем).