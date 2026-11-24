В Оренбургской области разделили полномочия губернатора и премьер-министра

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области приняли поправки в устав региона, касающиеся разделения полномочий губернатора и председателя правительства области.

"Согласно принятому закону, председателя регионального правительства назначает губернатор по согласованию с Законодательным собранием. В случае временного отсутствия главы региона его обязанности будет исполнять председатель правительства, а при невозможности этого - один из вице-губернаторов", - говорится в сообщении.

Ранее, в соответствии с законом от 2010 года, полномочия председателя правительства Оренбуржья исполнял губернатор. Бывший в 2010 году губернатором Юрий Берг объяснял, что объединение должностей поможет существенно упростить процедуру согласования и принятия решений.