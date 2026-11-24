В Крыму принимают заявки для паромной переправы машин через Керченский пролив

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Власти Крыма собирают заявки для переправы легкового транспорта паромом через Керченский пролив, говорится в сообщении Минтранса республики.

"Для организации разовой переправы легковых транспортных средств в направлении Тамани и обратно просим вас подать заявки через сайт", - говорится в канале ведомства в Max.

Заявки принимают до 20:00 по московскому времени, они действуют разово.

Помощник главы Крыма Ольга Курлаева написала в своем телеграм-канале, что переправа будет осуществлена бесплатно.

Крымский мост был атакован в ночь на 16 ноября и в ночь на 17 ноября, движение по его автомобильной части приостановлено. Также атаке подверглась и железнодорожная часть транспортного перехода в ночь на 19 ноября. Движение поездов уже восстановлено, курсируют также пригородные составы Керчь - Тамань.

Власти Крыма и Севастополя сообщили, что перекрытие движения по Крымскому мосту не нарушило логистику поставок грузов и топлива на полуостров.