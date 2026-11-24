На Елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" горит склад на площади 6000 кв. м
Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Липецкой области произошел пожар на складе на Елецкой площадке особой экономической зоны "Липецк", возгорание локализовали на площади 6 тысяч квадратных метров, сообщило МЧС.
"Удалось не допустить дальнейшего распространения пламени на соседние здания", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Пожар тушат 30 человек и семь единиц техники.
О том, что в регионе загорелись склады предприятия в ОЭЗ ранее сообщил губернатор Игорь Артамонов.