На Елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" горит склад на площади 6000 кв. м

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Липецкой области произошел пожар на складе на Елецкой площадке особой экономической зоны "Липецк", возгорание локализовали на площади 6 тысяч квадратных метров, сообщило МЧС.

"Удалось не допустить дальнейшего распространения пламени на соседние здания", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Пожар тушат 30 человек и семь единиц техники.

О том, что в регионе загорелись склады предприятия в ОЭЗ ранее сообщил губернатор Игорь Артамонов.