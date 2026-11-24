Новгородская облдума ввела штрафы за продажу бензина несовершеннолетним

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Новгородская областная дума приняла поправки о введении административных штрафов за розничную продажу моторного топлива несовершеннолетним в регионе, сообщили "Интерфаксу" в законодательном собрании.

Штрафы для физлиц составят от 3 тысяч рублей, для юрлиц - до 50 тысяч рублей. Штрафовать нарушителей начнут 1 марта будущего года. Закон будет действовать 5 лет. Право налагать штрафы депутаты предоставили чиновникам регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Законопроект вступит в силу через 10 суток после того, как будет подписан главой региона и опубликован.

Поправки в закон об административных нарушениях были разработаны в связи с принятием областной думой в июне запрета на продажу в регионе россиянам младше 18 лет моторного топлива (бензина, дизельного топлива, метана, пропана и бутана). Запрет не коснется юношей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет, имеющих права на управление транспортом. При покупке топлива в Новгородской области они будут обязаны предъявить водительские права.

Необходимость введения запрета и штрафов для его нарушителей в думе объясняют желанием уменьшить количество ДТП с участием несовершеннолетних водителей без прав.

По данным полиции, в 2025 году в регионе произошло 18 аварий с детьми и подростками, управлявшими мототранспортом. При этом 5 несовершеннолетних погибли, 16 - получили травмы.