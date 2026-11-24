Трамп поблагодарил президента Узбекистана за подаренные резные беседки

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что благодарен президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за подарок: традиционные узбекские резные беседки.

"Я хочу поблагодарить уважаемого президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за красивые узбекские беседки, подаренные мне в честь 250-летия независимости нашей страны", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Он отметил, что беседки сделаны из орехового дерева.

Трамп добавил, что решил не оставлять этот подарок себе, а "подарить эти красивые беседки общественности", поэтому их решили разместить в парке Западный Потомак в Вашингтоне.

По его словам, они будут использоваться для того, чтобы, среди прочего, "проводить дипломатические приемы".