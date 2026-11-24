Военно-Грузинскую дорогу в Северной Осетии закрыли для всех видов транспорта

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта приостановлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии до особого распоряжения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике во вторник.

"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств по автодороге А-161 "ВГД" с 21:45 по московскому времени 24 ноября 2026 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Военно-Грузинскую дорогу в Северной Осетии закрыли для грузовиков с 15:45 вторника.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.