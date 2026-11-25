ВСУ атаковали Белгородскую область 93 раза за сутки

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев заявил о 93 атаках с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки.

Как сообщил губернатор в своем канале в мессенджере Мах, удары нанесены по девяти округам, кроме того, ВСУ совершили три артиллерийских обстрела и трижды сбросили взрывные устройства с беспилотников.

За сутки над регионом сбито и подавлено 100 БПЛА.

В результате атак пострадал один мирный житель. Он находится в больнице в тяжелом состоянии, уточнил Шуваев.

Кроме того, по его информации, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке беспилотника в Белгороде 21 ноября.

В свою очередь оперативный штаб Белгородской области сообщил, что накануне в областной детской больнице медицинская помощь была оказана трем детям, пострадавшим при атаках ВСУ ранее.

Так, за помощью обратились два мальчика 11 и 15 лет, получившие акубаротравмы от детонации дронов в поселке Октябрьский Белгородского округа 22 ноября. Один из них госпитализирован, другой продолжает лечение амбулаторно.

Также медики оказали помощь 14-летней девочке, которая получила акубаротравму при взрыве дрона в городе Шебекино 21 ноября, она продолжает лечение амбулаторно.