"Ростелеком" устранил проблемы со связью в Мурманской области

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Ростелеком" устранил перебои со связью, которые возникли в двух городах Мурманской области во вторник, сообщила пресс-служба регионального филиала компании.

Сначала специалистам удалось восстановить связь в Мончегорске, где возникла неисправность станционного оборудования. Затем связь была восстановлена в Кировске, где сторонняя организация повредила кабельную линию.

"Специалисты "Ростелекома" завершили работы в 4:20 утра - три бригады всю ночь устраняли повреждения на двух участках линии связи", - отмечается в сообщении.

В настоящее время все услуги предоставляются в полном объеме.