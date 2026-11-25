В Башкирии бывшая пристав получила срок за взятки от жены алиментщика

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Башкирии Иглинский межрайонный суд приговорил к пяти годам колонии бывшую судебного пристава-исполнителя, которая за взятки снимала ограничения с должника по алиментам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда Башкирии.

Суд установил, что в 2023 году пристав дважды получила взятку от новой жены мужчины, который задолжал по алиментам свыше 1,4 млн рублей. В его интересах пристав отменила запрет на регистрационные действия с его автомобилем и помогла снять временные ограничения на выезд из России. Кроме того, пристав обманным путем получила от той же женщины более 170 тысяч рублей под предлогом оказания юридической помощи и оплаты госпошлины.

"Денежные средства в качестве взяток перечислялись на банковский счет, оформленный на дочь осужденной", - отметили в суде.

Суд признал бывшего пристава виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК), получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК). Она приговорена к пяти годам общего режима со штрафом 200 тысяч рублей и лишением права занимать должности представителя власти на 3 года. Исполнение приговора отсрочено до достижения дочерью осужденной 14-летнего возраста.