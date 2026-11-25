Ушаков созванивался с Уиткоффом и Кушнером после встречи Путина и Трампа

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что провел телефонный разговор с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне.

"Да, я разговаривал по телефону и с тем, и с другим", - сказал Ушаков в интервью ИС "Вести".

"На полях" саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне состоялась двусторонняя встреча лидеров РФ и США.

19 ноября спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявлял, что вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом передаст российской делегации позицию европейских стран по урегулированию украинского конфликта.