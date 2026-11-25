Росстат перенес публикацию данных по промышленности в октябре с 25 ноября на декабрь

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Росстат сообщил, что перенес срок публикации ряда макропоказателей в связи с продлением сроков приема первичных данных.

В частности перенесены сроки публикации по показателям: "О промышленном производстве в России"; "О финансовых результатах деятельности организаций"; "Об индексе цен производителей на промышленные товары (услуги)"; доклад "Социально-экономическое положение России" и другие.

По предварительным планам Росстата, доклад о промпроизводстве в октябре будет опубликован 30 декабря вместо 25 ноября (но возможно еще уточнение сроков).

"В настоящее время ведется уточнение графика публикаций и приоритизация выпуска статистических данных. Отдельные показатели будут опубликованы позднее запланированных сроков. До конца года будет обеспечена регулярность публикации всей статистической информации", - говорится в сообщении статслужбы.

Росстат в начале ноября предупреждал, что после кибератаки на сайт, которая была предпринята с 29 октября по 1 ноября, могут быть переносы публикаций отдельных статистических данных.