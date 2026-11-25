Рябков заявил, что выдвижением условий для приезда в РФ Евротройка обнулит шанс на диалог

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Евротройка" обнулит собственные шансы на участие в диалоге по Украине, если будет выдвигать условия, заявил в среду замглавы МИД ИФ Сергей Рябков.

"Мне неизвестно о каких-то контактах с Евротройкой. Я говорил на эту тему раньше, что если они выдвигают какие-то предусловия своего подключения, то они обнуляют собственные шансы", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопросы "Интерфакса".

Рябков отметил: "Они приглашены в Москву. Что там происходит у них по столицам, сказать трудно. Но, в общем, это не имеет отношения к делу, ни малейшего. Выбор за ними: хотят они приехать в Москву, не хотят - пусть они скажут".