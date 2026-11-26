Школьный автобус с детьми попал в ДТП в Приморье, есть погибший

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Школьный автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем на участке дороги между поселками Смоляниново и Шкотово в Приморском крае, погиб один из водителей, сообщает региональная прокуратура.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Vitz выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со школьным автобусом, в котором находились 11 детей, сопровождающий и водитель", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 26 ноября. По факту инцидента проводится проверка.