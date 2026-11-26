Минобороны сообщило об ударах по пунктам управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили пункты управления БПЛА, блиндажи и живую силу ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Операторы БПЛА самолетного типа "Молния-2" войск беспилотных систем в составе мотострелкового полка группировки войск "Север" продемонстрировали боевую работу по уничтожению пунктов управления БПЛА, блиндажей и живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области", - говорится в сообщении ведомства.

"Поражение цели подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени", - проинформировало Минобороны РФ.

По его информации, расчеты ударных БПЛА группировки "Север" ежедневно срывают ротации и попытки контратак армии Украины, а также оказывают поддержку в продвижении российских штурмовых подразделений в в Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, расчёты ударных дронов подразделений войск беспилотных систем группировки "Север" поразили склад боеприпасов ВСУ, два укрытия живой силы, пункт управления БПЛА и тяжёлые беспилотники в Сумской области, информирует Минобороны РФ.

"Уничтожение склада боеприпасов, укрытий живой силы, пунктов управления БПЛА и перехват тяжёлых дронов существенно снижают боевой потенциал ВСУ на данном участке, нарушают систему управления и логистики противника, что способствует успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности", - говорится в сообщении ведомства.