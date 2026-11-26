Открытое горение на складах в подмосковных Котельниках ликвидировано

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники чрезвычайных служб ликвидировали открытое горение на складах в промзоне в подмосковных Котельниках, сообщает МЧС РФ в мессенджере Max.

"Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений в 05:53 открытое горение ликвидировано. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в промзоне в подмосковных Котельниках горят складские помещения. Пожарно-спасательными подразделениями пожар был локализован на площади 1200 кв. м. К тушению были привлечены 23 человека и семь единиц техники.