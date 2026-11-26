ВСУ атаковали Белгородскую область более 150 раз за сутки

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 152 атаках с украинской стороны за минувшие сутки.

По его информации, удары нанесены по 11 округам. ВСУ совершили 12 обстрелов с применением артиллерии и шесть раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.

За сутки над областью сбиты и подавлены 114 беспилотников.

Ранее сообщалось, что в результате атак погиб один человек, 14 - пострадали. Девять раненых находятся на стационарном лечении, уточнил Шуваев.