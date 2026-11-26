Шойгу считает, что оценки генсека НАТО о потерях РФ за период СВО взяты "с потолка"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Оценки генсека НАТО Марка Рютте, сравнившего потери РФ за период СВО с потерями США во Вьетнаме за 14 лет войны, "взяты с потолка", заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в четверг.

"Обратили внимание на недавнее заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в котором он сравнил взятые альянсом с потолка оценки потерь России за период СВО с потерями США во Вьетнаме за 14 лет войны", - сказал Шойгу, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

Шойгу заявил, что несмотря на западное финансирование Киева, цели СВО будут достигнуты.

По словам секретаря СБ РФ, Рютте, говоря о потерях США во Вьетнаме, умолчал о гибели 3,4 млн вьетнамцев, включая 2 млн мирных жителей. "О масштабах агрессии говорит и то, что американцы сбросили на государства региона около 7,5 млн тонн бомб - больше, чем все стороны Второй мировой войны вместе взятые", - сказал он.

"Однако Вьетнам - это не единственный пример "двойных стандартов" Марка Рютте. Вспомнить хотя бы Афганистан, где жертвами 20-летней оккупации западниками стали свыше 200 тысяч человек", - сообщил секретарь Совбеза РФ.

Шойгу заявил, что Запад давно применяет инструмент манипуляции с цифрами и данным способом пытается оправдать инвестиции в конфликт на Украине.