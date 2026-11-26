Песков усомнился, что требующая энергетического перемирия на Украине глава ЕК может быть посредником

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вряд ли может претендовать на роль посредника в украинском урегулировании, выдвигая России ультиматумы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Претендовать на роль посредников или на роль участников в переговорах в урегулировании очень сложно. Это, наверное, лишний раз доказывает обоснованность наших опасений относительно того, смогут ли европейцы занять конструктивную позицию и помочь как-то мирному процессу", - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя выдвинутое главой Еврокомиссии требование к России пойти на энергетическое перемирие.

"Россия ничего не должна, Россия должна обеспечить свои национальные интересы", - заявил Песков, отвечая на требование фон дер Ляйен.