Рейсовый автобус атакован в Запорожской области, пострадал водитель

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус атакован беспилотником в Приморском муниципальном округе Запорожской области, пострадал водитель, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В районе села Бановка Приморского муниципального округа атаке БПЛА подвергся рейсовый автобус Приморск - Радоловка, который выходил на маршрут. В момент атаки пассажиров в автобусе ещё не было, пострадал водитель, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Балицкий в своем канале в мессенджере Мах.

Ранее, 16 ноября, Балицкий сообщал об атаке на другой рейсовый автобус - на маршруте Черниговка - Бердянск в Запорожской области. В результате удара пострадали водитель и два пассажира, все были госпитализированы.