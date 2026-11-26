Кремль заявил о расширении Киевом географии конфликта на Балтику и Средиземноморье

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Киев расширяет географию украинского конфликта на Средиземноморье и Балтику, что вызывает обеспокоенность как прибрежных государств, так, наверняка, и НАТО в целом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается расширения конфликта на Украине, по всей видимости, имеются в виду попытки киевского режима расширить географию этого конфликта. Мы видим террористическую активность киевского режима в Средиземном море, на Балтике", - сказал он журналистам в четверг.

По словам представителя Кремля, "это не может не вызывать озабоченность прибрежных государств и, скорее всего, и в Североатлантическом альянсе в целом".

"Конечно же, расширения географии никто бы не хотел, и это потенциально очень опасные действия киевского режима", - добавил он.