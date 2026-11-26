Глава Минцифры спрогнозировал более скромные темпы роста IT-отрасли в 2027 году

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Темпы роста отечественной IT-отрасли замедляются, но он продолжится в следующем году, несмотря на сигналы игроков рынка о снижении инвестиций, сообщил министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Мы пока растем. Это хорошая новость, что рост продолжается. Да, темпы замедляются. Хотя за первые полгода у нас плюс 30% рост. Мы слышим сигналы рынка, что "айтишные" бюджеты сокращаются, но пока статистика этого не чувствует и живет еще немножко старыми цифрами. У нас, например, за первые полгода расходы крупного и среднего бизнеса достигли триллиона, две трети - это расходы на ПО", - сказал Шадаев в четверг на конференции TAdviser SummIT 2026, отвечая на соответствующий вопрос.

Таким образом, считает министр, "статистика отстает, наверное, от того, что крупные вендоры ощущают уже на кончиках пальцев".

"Очевидно, что сокращение темпов роста будет, но все равно мы продолжим расти. Мы видим, что все-таки в инвестпроектах доля IT сохраняется. Поэтому, как нас Минэкономразвития учит, смотрим вперед с умеренным-умеренным оптимизмом", - сказал глава Минцифры.

Шадаев отметил, что необходимо готовиться к "технологическому перелому - массовому внедрению ИИ-агентов".

"Есть много дискуссий; мы два года назад обсуждали, насколько разработка будет заменена генеративной разработкой. Очевидно, что процесс идёт. Сейчас уже всё упирается в то, что кода может быть много, но кто его дальше будет внедрять обслуживать, обеспечивать безопасность и так далее. То есть здесь всё равно что узкое место, но уже на следующей стадии - стадии IT-инфраструктуры", - сказал министр.

Он подчеркнул, что применение ИИ-технологий может существенно увеличить производительность программистов и разработчиков.