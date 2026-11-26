Розничную продажу вейпов запретят с 1 марта 2027 года в Тульской области

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Розничная продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей для них будет введена с 1 марта 2027 года на территории Тульской области, сообщила пресс-служба региональной думы.

Соответствующий закон принят в четверг депутатами Тульской областной думы.

В пресс-релизе отмечается, что принятию закона предшествовала большая подготовительная работа с участием медицинского сообщества, общественных деятелей, экспертов. По данным врачей, за последний год число пациентов с осложнениями после использования вейпов выросло на 30%. Основную группу риска составляют подростки и молодые люди до 35 лет.

Так, согласно исследованиям, употребление вейпов подростками увеличивает риск развития бронхиальной астмы на 40% уже в первый год использования, кроме того, у детей, подростков и молодых людей в возрасте до 25 лет ухудшается память, снижаются концентрация внимания и обучаемость.

Закон вступит в силу 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что уже подписал данный закон.