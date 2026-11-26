Введение платы за регистрацию поверки средств измерений одобрено в I чтении

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении законопроект № 12326-9, который с 1 сентября 2027 года вводит плату за внесение в ФГИС "Аршин" (Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений) данных о результатах поверки средств измерений. Для импортных приборов плата будет в четыре раза выше, чем для российских, сказано в пояснительной записке.

Законопроект в октябре внесло в парламент правительство.

По закону "Об обеспечении единства измерений", средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования, подлежат первичной и периодической поверке. Это, в частности, весы и измерители длины в розничной торговле, топливораздаточные колонки на АЗС, таксометры, весы для почтовых отправлений, приборы для измерения дозы рентгеновского излучения при диагностике, другое медицинское и лабораторное оборудование, приборы промышленного контроля на опасных производствах. Результаты поверки подтверждаются сведениями, включенными в фонд, а передавать их туда обязаны проводящие поверку организации. Сейчас внесение сведений бесплатное.

Принятый в первом чтении законопроект устанавливает, что плату будут вносить юрлица и ИП, аккредитованные на проведение поверки и передающие сведения о ее результатах в фонд. Порядок взимания и размер платы установит правительство, средства будут поступать в федеральный бюджет.

Как говорится в пояснительной записке, размер платы планируется рассчитывать умножением базовой стоимости на коэффициент 1 - для средств измерений, изготовленных в России или в СССР, и коэффициент 4 - для произведенных за рубежом. Базовую стоимость авторы не указывают. Плата будет взиматься только по результатам первичной и периодической поверки. Повторная плата за актуализацию сведений или их исключение из фонда не предусматривается.

Плата не будет взиматься за сведения о поверке средств измерений, применяемых в области обороны и безопасности государства и использования атомной энергии; средств измерений, включенных в реестр российской промышленной продукции; приборов учета коммунальных ресурсов, принадлежащих гражданам - собственникам или пользователям жилых помещений, а также входящих в общее имущество многоквартирного дома; средств измерений, применяемых для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, плата затронет порядка 78 млн записей о результатах поверки в год, поступления в федеральный бюджет составят около 6,7 млрд руб. в год. По оценке авторов, введение платы не приведет к избыточной нагрузке на плательщиков. Средства предлагается учитывать как дополнительный источник финансирования господдержки в сфере обеспечения единства измерений, включая развитие эталонной базы и снижение зависимости от импортной измерительной техники.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.