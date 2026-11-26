В МИД отметили неизменность стремления "коалиции желающих" затянуть кризис на Украине

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Коалиция желающих" по-прежнему настроена на затягивание украинского кризиса, разговоры о готовности к переговорам прикрывают агрессивный настрой Европы по отношению к России, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Очередная сходка "желающих" (встреча в формате "Рамштайн" в ноябре в Брюсселе - ИФ) наглядно продемонстрировала отсутствие у участников этого формата малейшей заинтересованности в мирном урегулировании", - сказала она.

По ее словам, "они ("Коалиция желающих" - ИФ) по-прежнему настроены на затягивание конфликта, чтобы продолжать и зарабатывать на этом".

"Все разговоры о готовности к переговорам является ширмой сохраняющегося в Европе агрессивного настроя по отношению к России", - подчеркнула Захарова.