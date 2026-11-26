МИД РФ назвал законной военной целью сотрудников иностранных предприятий ОПК на Украине

Это касается людей, напрямую участвующих в атаках против России, пояснила Захарова

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Гражданские сотрудники иностранных оборонных предприятий на Украине - законные военные цели для вооруженных сил РФ, заявила в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Согласно пункту 3 статьи 51 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, в случае если гражданские лица принимают непосредственное участие в боевых действиях, например, помогают запускать ударные беспилотники или управлять ими, то они утрачивают право пользоваться защитой по международному гуманитарному праву как гражданские лица. Это означает, что такие сотрудники становятся законной военной целью для противоборствующей стороны", - сказала Захарова на брифинге, подчеркнув, что это официальная позиция МИД РФ.

Кроме того, отсутствие контракта этих лиц с вооруженными силами Украины - "фактор, усугубляющий их правовое положение, поскольку в таком случае они не соответствуют критериям, позволяющим претендовать на статус комбатанта". Тем самым, "гражданский персонал иностранных компаний может быть беспрепятственно привлечен к уголовной ответственности за сам факт подключения к проведению боевых операций", добавила она.

"Следовательно, гражданские сотрудники иностранных оборонных предприятий, напрямую участвующие в осуществлении атак против Российской Федерации, не только являются законной военной целью для российских вооруженных сил, но также могут и должны быть привлечены к уголовной ответственности", - подчеркивает Захарова.

Помимо этого, дипломат напомнила, что если данные иностранные сотрудники находятся там по поручению и под контролем их государств, то эти страны "теряют право пользоваться режимом защиты, предоставляемым нейтральным державам и должны быть де-юре признаны полноценными участниками вооруженного конфликта со всеми вытекающими правовыми и военно-политическими последствиями".