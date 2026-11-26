МИД России пообещал помогать в продвижении перспективных проектов ХМАО

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел России готово содействовать в продвижении региональных проектов Югры для взаимовыгодных связей с зарубежными экономическими операторами, сообщил глава МИД Сергей Лавров на презентации инвестиционного, экономического и туристического потенциала Ханты-Мансийского автономного округа.

"Я уверен, что сегодняшняя презентация не только станет рассказом о достижениях Югры, но и послужит отправной точкой для новых интересных, перспективных совместных проектов с участием партнеров из представленных здесь государств. И, несомненно, вы по достоинству оцените преимущества, возможности Югры и расскажете об этом своим правительствам, своим экономическим операторам, а наше министерство будет делать все, чтобы помочь в установлении связей и продвижении перспективных взаимовыгодных проектов", - сказал он.

Министр заметил, что проводимая руководством региона "диверсификация регионального хозяйства, формирование инновационной экономической архитектуры позволяют получать синергетический эффект от гармоничного сочетания богатства полезных ископаемых с современными технологиями и качественным человеческим капиталом".

"Как следствие, Ханты-Мансийский округ занимает видное место среди регионов с высокой долей экспортной продукции среди лидеров по региональному вкладу в общий федеральный бюджет", - добавил Лавров.

По мнению министра, регион хорошо зарекомендовал себя в качестве площадки проведения крупных международных мероприятий. "В их числе Международный информационно-коммуникационный форум с участием БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, который проходил при поддержке министерства иностранных дел и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России", - пояснил он.