Два белгородских предприятия атакованы БПЛА

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Два предприятия и линии электропередачи повреждены в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщает оперативный штаб в четверг.

Так, в селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по территории предприятия, были повреждены два автомобиля и остекление административного здания.

Еще один дрон также взорвался на предприятии - повреждения получили четыре грузовых автомобиля.

В Белгородском округе в селе Таврово в результате детонации беспилотника перебита линия электропередачи. Жители села временно остаются без электроснабжения.

Также ЛЭП повреждена дроном в Валуйском округе в селе Казинка.