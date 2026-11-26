В Твери возникли перебои с холодным водоснабжением

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Твери нарушено холодное водоснабжение из-за сбоя на водозаборе, сообщило ООО "Тверь Водоканал".

"26 ноября в 15:30 из-за сбоя в работе насосного оборудования на Тверецком водозаборе снизилось давление в сети холодного водоснабжения. В 15:50 насосы вновь запустили", - говорится в сообщении.

Давление в сети восстанавливается постепенно, поэтому напор холодной воды временно может быть слабее обычного.

По информации местных СМИ, перебои с водоснабжением наблюдаются в Заволжском, Центральном, Пролетарском и Московском районах Твери.