Президент призвал наращивать оцифровку достоверных данных для российских ИИ-моделей

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин призвал наращивать оцифровку достоверных данных для обучения отечественных моделей искусственного интеллекта, это позволит сохранить богатейшее историческое и культурное наследие страны.

Выступая на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", президент отметил работу в этой сфере "Сбербанка" и "Яндекса", которые развивают суверенные системы.

В частности, отметил он, ведутся проекты по оцифровке документов из российских архивов и библиотек по сохранению языков, в том числе малочисленных народов России. "Это богатейшее историческое и культурное наследие становится основой для обучения, прежде всего, отечественных систем искусственного интеллекта", - сказал Путин.

И добавил: "Предлагаю дополнительно поддержать развитие отечественных суверенных моделей".

Обращаясь к органам власти всех уровней, учреждениям науки, искусства, культуры президент подчеркнул, что необходимо "наращивать оцифровку достоверных данных для обучения отечественных моделей". "Это вопрос не только технологической самостоятельности страны, но и суверенитета нашего мышления, наших ценностей", - сказал Путин.

Он отметил, что деятели культуры, науки, искусства всю жизнь тратят на свою работу, увлечены своим делом. "Ни в коем случае не позвольте никому размыть эти ценности. Вы должны тесно работать со всеми институтами и инструментами искусственного интеллекта", - сказал глава государства.

Президент добавил, что у современных технологий искусственного интеллекта нет границ, и для того, чтобы сохранить свою идентичность и доказывать преимущество своих ценностных ориентиров, нужно быть в тренде и работать со специалистами.