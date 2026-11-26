Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительству в шестимесячный срок поручено разработать комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора и представить его на рассмотрение Совета при Президенте стратегическому развитию и национальным проектам.

Правительству также поручено обеспечить реализацию Стратегии и ежегодно, до 15 июня года, следующего за отчетным, представлять президенту доклад о результатах реализации Стратегии.

Как сказано в Стратегии, это - документ стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности РФ, "разработанным в целях реализации и защиты национальных интересов Российской Федерации в Арктике и комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года".

В Стратегии определяются национальные интересы России в Арктике и Арктической зоне, цели, приоритетные направления и задачи государственной политики в Арктике и Арктической зоне, "позволяющие в условиях новых вызовов и угроз сконцентрировать ресурсы в интересах обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации на данном направлении на долгосрочную перспективу, а также целевые значения показателей эффективности реализации государственной политики в Арктике и Арктической зоне на период до 2035 года".

В Стратегии констатировано, что "последовательная реализация государственной политики в Арктике и Арктической зоне к 2025 году обеспечила опережающее социально-экономическое развитие субъектов РФ, территории которых относятся к сухопутным территориям Арктической зоны". Объем валового регионального продукта увеличился с 5,6 трлн рублей в 2020 году до 11 трлн рублей 2024 году, объем инвестиций с 1,5 трлн рублей до 2,9 трлн рублей. Доходы консолидированных бюджетов субъектов Арктической зоны выросли в 1,5 раза.

"Реализация крупных проектов в сфере добычи полезных ископаемых и развития обрабатывающих производств способствовала росту перевозок грузов в акватории Северного морского пути. Их объем увеличился с 33 млн тонн в 2020 году до 37,9 млн тонн в 2024 году, а мощность портов возросла с 32 млн тонн до 47,7 млн тонн.

В акватории Северного морского пути сформирована группировка из восьми атомных ледоколов. На этапе строительства находятся еще три серийных атомных ледокола проекта 22220, головной атомный ледокол "Лидер" и многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания проекта 22770. Сформирована группировка из 14 судов аварийно-спасательного флота, еще 10 судов находятся в стадии строительства. Ведется строительство головного гидрографического судна ледового класса Arc7, а также крупнотоннажных гражданских судов, в том числе нефтеналивных танкеров и газовозов арктического класса Arc7, сказано в Стратегии.

В документе сформулированы национальные интересы России в Арктике. Среди них "обеспечение в Арктической зоне суверенитета, государственной и территориальной целостности РФ, укрепление военной, государственной и общественной безопасности страны; упрочение лидирующих позиций России в изучении и освоении Арктики, закрепление ее конкурентных преимуществ в Арктическом регионе, развитие экономики субъектов Арктической зоны на новой технологической основе, рациональное использование и развитие ресурсной базы Арктической зоны в интересах укрепления экономического суверенитета России, повышения конкурентоспособности российской экономики, обеспечения ее устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, поддержания устойчивого экономического роста РФ".

К числу национальных интересов отнесены также "формирование в Арктической зоне сбалансированной системы расселения, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан", "развитие Трансарктического транспортного коридора в качестве стратегически важной национальной транспортной артерии, обеспечивающей транспортную связанность и комплексное развитие единого экономического пространства РФ, а также в качестве конкурентоспособного маршрута международных и транзитных перевозок грузов и пассажиров".

Среди национальных интересов названо и "сохранение Арктики как территории мира и стабильности, обеспечение благоприятных международных условий для комплексного социально-экономического развития Арктической зоны".