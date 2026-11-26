Захарова назвала инсинуациями публикации о планах России запустить в космос ядерный боезаряд

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Москве отвергают инсинуации, распространяемые в германских СМИ, относительно якобы планов России запустить космический аппарат, оснащенный ядерным боезарядом.

"В западных политических и экспертных кругах продолжается тиражирование спекуляций на тему ядерного оружия в космосе. На этот раз подобные инсинуации распространяются в немецких СМИ и подаются как некое "журналистское расследование" в связи с якобы имеющимися у России намерениями в ближайшее время вывести на орбиту космический аппарат с ядерным боезарядом для возможного массированного поражения орбитальных спутниковых группировок", - говорится в комментарии представителя МИД России Марии Захаровой.

"Действия Российской Федерации по исследованию и освоению космического пространства осуществляются в полном соответствии с международными обязательствами, исключительно в мирных целях и не угрожают другим государствам. Наша страна строго соблюдает основополагающий Договор о космосе 1967 года, Статья IV которого прямо запрещает выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или другими видами оружия массового уничтожения, устанавливать и размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным образом. Неукоснительно следуем данному положению. Никаких подтверждений, в том числе на уровне СБ ООН, Договор о космосе не требует", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, "появление данной недостоверной информации в период проведения в Женеве очередной сессии Рабочей группы открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК), учрежденной решением ГА ООН 79/512, очевидным образом мешает неполитизированному предметному диалогу на профильной площадке по проблематике космической безопасности".

"Абсурдные домыслы в отношении деятельности России в космическом пространстве не имеют ничего общего с действительностью и призваны оправдать деструктивные шаги ФРГ по размещению в космосе собственного оружия, а также выделение на эти цели многомиллиардного финансирования", - заявила Захарова.

Она пояснила, что речь, в частности, идет о разработке германскими концернами боевого ударного комплекса Precision Orbital Deep Strike, который в перспективе планируется разместить на низкой околоземной орбите, а также анонсированных министром обороны ФРГ Борисом Писториусом планах потратить до середины 2030-х годов 35 млрд евро на комплекс мер по укреплению военно-космического потенциала страны.

Захарова напомнила, что "Россия на протяжении многих лет последовательно продвигает многосторонние инициативы по ПГВК, нацеленные на скорейший запуск переговоров по разработке многостороннего юридически обязывающего инструмента с запретом на размещение оружия в космосе, применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью".

"Несмотря на противодействие реализации указанных инициатив со стороны стран Запада, упомянутые подходы находят широкую поддержку у международного сообщества. Об этом свидетельствуют результаты голосования в Первом комитете 81-й сессии ГА ООН, где в пользу российских документов выступило подавляющее большинство государств-членов ООН", - отметила представитель МИД.

"Намерены и далее во взаимодействии с единомышленниками продолжать конструктивные усилия в интересах сохранения космического пространства в качестве исключительно мирной среды", - заверила Захарова.