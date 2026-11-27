Задерживается прибытие восьми рейсов в аэропорт Новосибирска

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Восемь рейсов прибывают с опозданием в новосибирский аэропорт Толмачево в пятницу, следует из данных на онлайн-табло авиагавани.

Объявлены задержки рейсов S7 Airlines из Чэнду (КНР), Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Хабаровска, Кызыла, Нерюнгри, Норильска, Магадана. Также задерживается вылет рейсов "Победы" и "Аэрофлота" в Москву, авиакомпании "Россия" в Сочи. Отмененных рейсов нет.

Самая длительная задержка прилета объявлена для рейса из Чэнду - 2 часа 20 минут, вылета - для рейса Россия" в Сочи (на 8 часов 15 минут).